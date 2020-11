Călin Popescu Tăriceanu: Fuziunea ALDE - Pro România este noul USL și va sparge 'cooperativa' PSD - PNL Fuziunea dintre ALDE si Pro Romania reprezinta reactia sanatoasa la intelegerea pe sub masa dintre PSD si PNL pentru a scoate de pe scena politica partidele mai mici, a afirmat duminica Calin Popescu-Tariceanu, la Congresul de fuziune dintre cele doua formatiuni politice. Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru un nou mandat Citește și:iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru un nou mandat "Finalizam astazi fuziunea dintre cele doua partide ale noastre. Trebuie sa va spun un lucru, de ce facem aceasta fuziune? Pentru ca este reactia sanatoasa la intelegerea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

