- Toate informațiile arata ca Ludovic Orban, innebunit de perspectiva de a pierde guvernul și partidul daca Florin Cițu devine premier, l-a presat pe acesta sa renunțe la mandatul de premier desemnat cu jumatate de ora inainte de votul final. Nu e clar la acest moment care e implicarea președintelui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul pe care il conduce are in prezent peste 40% din optiunile electoratului, fiind, in opinia sa, cel mai bine cotat partid din Romania. Ludovic Orban a explicat in cadrul unei emisiuni la Realitatea Plus ca recentul sondaj realizat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti seara ca desemnarea de catre presedintele Klaus Iohannis a unei persoane independente politic pentru a forma un nou guvern ar fi "cea mai rationala" propunere de premier si ca partidul sau nu il va vota pe Ludovic Orban daca acesta va fi desemnat…

- Ludovic Orban a ales sa se retraga din postura de premier desemnat (a depus mandatul incredințat de președinte) și va renunța sa fie candidatul PNL pentru postul vacant de la Palatul Victoria, informeaza Realitatea Plus. Liderul liberal s-a ințeles cu Klaus Iohannis pentru a nu mai cere postul de…

- Presedintele interimar al PSD a declarat joi seara ca are informatii conform carora, guvernul Orban ar fi numit ilegal 24 de prefecti si subprefecti, chiar ignorand avizul negativ al Autoritații Naționale a Funcționarilor Publici. "S-au numit 28 de prefecți și subprefecți. Dintre ei sunt patru…

- Presedintele liberalilor, Ludovic Orban, a anuntat ca Biroul Executiv al PNL se va reuni joi in sedinta pentru a stabili componenta si mandatul delegatiei partidului la negocierile politice ce vor fi declansate de presedintele Iohannis, dupa ce Guvernul a fost demis prin adoptarea de catre Parlament…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, vineri, la Braila, ca mesajul de joi al președintelui este clar și dovedește ca dorește sa scape de acest guvern. Șeful PSD susține ca Guvernul a indatorat, in doar 60 de zile, fiecare roman cu 900 de lei.„Pentru mine, mesajul de ieri…