Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania (ANEIR) a inaintat Parchetului General o plangere penala impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, pe care il acuza de abuz in serviciu si atentat la interesele economiei nationale. "Dupa 8 luni de insistente demersuri…

- Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania (ANEIR) a inaintat Parchetului General o plangere penala impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, pe care il acuza de abuz in serviciu si atentat la interesele economiei nationale, arata Agerpres. "Dupa 8 luni de insistente…

- Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din invațamțdntul preuniversitar – sesiunea 2021 (inainte de inregistrarea contestațiilor) au fost publicate astazi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicata, titularizare.edu.ro.…

- România trebuie sa depuna toate eforturile de a maximiza oportunitațile de finanțare prin PNRR și prin programele operaționale 2021-2027, pentru a moderniza și a crește performanța sistemului de învațamânt românesc, concomitent cu utilizarea într-o maniera optima a alocarilor…

- Altex, liderul pietei de retail electro-IT din Romania, a incheiat un parteneriat cu touroperatorul Karpaten Turism si lanseaza un nou serviciu, Altex Travel, prin care turistii pot cumpara pachete de vacanta direct din magazinele Altex si Media Galaxy, dar si online prin intermediul unei platforme…

- Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, cere legalizarea marijuanei pentru a repune Bucureștiul pe harta turismului mondial. Acesta spune ca prin aceasta masura capitala Romaniei ar concura cu Amstedam. "Hai sa va șochez un pic . Bucuresti - noul Amsterdam. Am…

- Dupa un an in care am așteptat Campionatul European, Bucureștiul e gata de start. Iar confruntarea dintre Austria și Macedonia de Nord e primul meci pe care capitala Romaniei il gazduiește. Austria - Macedonia de Nord e liveTEXT AICI! Reporterii Gazetei Sporturilor transmit de la fața locului cele mai…

- Hotel Transilvania din Alba Iulia a caștigat locul 1 la Gala Top Hotel Awards – pentru ”Cea mai buna campanie de promovare a turismului local”/ „Best initiative for supporting local tourism”. Premiul a fost acordat pentru proiectul „Transilvania e frumoasa”, un concurs de fotografie cu premii inedite.…