”Functia de Director General al Vivre Deco SA va fi preluata de domnul Calin Fusu, incepand cu data de 1 octombrie 2021. Decizia a fost luata in data de 2 septembrie, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie, a anuntat Vivre intr-o notificare transmisa Bursei de Valori Bucuresti. In prezent, Calin Fusu este membru in Consiliul de Administratie Vivre Deco SA si fondator Neogen SA, societate romaneasca pe actiuni, care se ocupa de crearea, achizitionarea si administrarea afacerilor inovatoare, de tehnologie, in special din sectorul online. Si-a inceput activitatea in 1995 ca Equity Trader…