Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Cristian Moș, președintele filialei USR Timiș și candidatul la președinția Consiliului Județean Timiș din partea alianție USR-PLUS, a oferit detalii halucinante referitoare la modul in care Marian Constantin Vasile a incercat sa ajunga in USR, in 2016, și sa-și…

- Președintele USR Timiș, Cristian Moș, candidatul partidului pentru conducerea Consiliului Județean Timiș, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica naționala, dar și locala, și despre…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in competiția interna pentru desemnarea candidatului PNL pentru președinția Consiliului Județean Timiș s-au inscris trei persoane. Este vorba de Alin Nica, primarul de la Dudeștii Noi, Ciprian Bogdan și Alin Popoviciu. De asemenea,…

- Calin Dobra a reacționat, in aceasta seara, pe pagina sa de Facebook, dupa ce Nicolae Robu i-a transmis ca Primaria Timișoara nu va ceda Consiliului Județean Timiș cladirile de la Aerodromul Cioca. Astfel, șeful CJ Timiș a facut un apel public la dialog, nu „la monolog”. „Lipsa de anvergura administrativa…

- PSD cauta soluții sa evite anticipatele, insa in partid s-a discutat ca odata cu demiterea Guvernului Ludovic Orban s-a intrat intr-o noua realitate politica și nu este deloc exclus ca pentru PSD sa fie mai prudent sa se ajunga la organizarea de alegeri parlamentare in același timp cu alegerile locale.In…

- Cel mai de dreapta partid din Romania a inceput oficial la Botoșani cursa pentru alegerile locale printr-o instruire cu liderii din teritoriu care a avut loc sambata la sediul din apropierea garii.

- Presedintele ALDE Vaslui, deputatul Daniel Olteanu, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ca problema alegerii primarilor si a presedintilor de Consilii judetene ar fi putut fi rezolvata de PNL printr-o ordonanta de urgenta."Din pacate, suntem la mijlocul lunii ianuarie si nu cunoastem…

- Dorin Hanu spune ca, dupa alegerile locale din 2020, va renunța la funcția de președinte al PSD Motru, indiferent daca va caștiga sau va pierde batalia electorala. Vicepreședintele PSD Gorj susține ca s-ar fi retras de mult din fruntea organizației municipale, daca in organizația Motru…