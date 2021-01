California: Zeci de cadre medicale și pacienți, infectați de la un costum de Crăciun al unui asimptomatic Un costum gonflabil purtat de Craciun pentru a inveseli pacienții este investigat ca posibila cauza a unui focar de coronavirus – soldat deja cu decesul a cel puțin unei persoane – intr-un spital din nordul Californiei. Costumul a fost folosit de un angajat asimptomatic și ar fi dus la infectarea catorva zeci de cadre medicale, […] The post California: Zeci de cadre medicale și pacienți, infectați de la un costum de Craciun al unui asimptomatic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

