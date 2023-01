Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Julian Sands a fost dat disparut dupa ce a plecat vineri intr-o drumetie in muntii San Gabriel din California, a informat departamentul serifului din comitatul San Bernardino, scrie, joi, The Guardian. Actorul in varsta de 65 de ani, cunoscut pentru rolurile din „A Room with a View”,…

- Actorul britanic Julian Sands a fost dat disparut dupa ce a plecat vineri intr-o drumetie in muntii San Gabriel din California, a informat departamentul serifului din comitatul San Bernardino, scrie joi The Guardian pe site-ul sau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipele de salvare au cautat un barbat care se pierduse in zona Baldy Bowl pe Muntele Baldy, o zona populara in randul pasionatilor de munte si schiorilor, dupa ce au fost sesizati ca un excursionist a fost dat disparut vineri seara la ora 19.00, a declarat purtatorul de cuvant al departamentului serifului,…

- Actorul britanic Julian Sands a fost declarat disparut dupa ce a plecat, vineri, 13 ianuarie, intr-o drumeție in munții San Gabriel, din California, conform departamentului șerifului din comitatul San Bernardino, relateaza The Guardian.

- Actorul britanic Julian Sands, in varsta de 65 de ani, a fost identificat ca fiind excursionistul disparut saptamana trecuta in muntii San Gabriel.Politia a declarat ca echipele de salvare terestre au fost retrase de pe munte la sfarsitul saptamanii trecute din cauza riscului de avalansa, dar cautarile…

- Actorul britanic Julian Sands, cunoscut pentru rolurile din serialul "24" sau filmul "A Room with a View", a fost dat disparut dupa ce a plecat vineri in drumeție in muntii San Gabriel, a transmis poliția din San Bernardino, scrie The Guardian.

- Actorul britanic Julian Sands a fost identificat ca fiind excursionistul disparut saptamana trecuta in munții San Gabriel, anunța BBC.In varsta de 65 de ani, el a fost dat disparut vineri in zona Baldy Bowl, pe fondul vremii nefavorabile din sudul Califor

- Actorul britanic Julian Sands, cunoscut pentru rolurile din serialul "24" sau filmul "A Room with a View", a fost dat disparut dupa ce a facut, vineri, o drumetie in muntii San Gabriel, potrivit departamentului serifului din comitatul San Bernardino, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai…