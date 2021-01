Stiri pe aceeasi tema

- Toți creștinii trebuie sa știe ca in fiecare an pe data de 10 ianuarie sunt sarbatoriți doi sfinți foarte importanți! Cuviosul Antipa de la Calapodesti si Sfantul Grigorie al Nisei sunt praznuiti in aceasta zi! Ce rugaciune va trebui sa rosteși pentru noroc și spor in toate!

- An de an, pe data de 28 decembrie este zi de sarbatoare la romani. Ce mari sfinți sunt sarbatoriți astazi? Iata și cea mai puternica rugaciune pe care trebuie sa o rostești in aceasta zi sfanta!

- 1883: Szikszai Lajos este ales vice-comite al comitatului Salaj S-a intamplat in 18 decembrie 1803 – A murit Johann Gottfried Herder, filosof, critic literar si estetician german, unul dintre intemeietorii curentului literar “Sturm und Drang”, alaturi de F.M. Klinger, Schiller, Goethe etc. (n.25.08.1744).…

- Luni, 30 noiembrie, pentru romanii este o sarbatoare foarte importanta, asta pentru ca e praznuit Sfantul Andrei, Ocrotitoriul Romaniei! Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi pentru a fi ferit de rele!

- 1918: preotul Liviu Greab constituie, la Zalha, Comitetul National Roman S-a intamplat in 22 noiembrie 1869 – S-au deschis cursurile Facultatii de Medicina din Bucuresti (22.11/4.12). 1869 – S-a nascut Andre Gide, romancier, dramaturg, critic literar si memorialist francez. A fost distins cu Premiul…

- 1891: la Simleul Silvaniei este inaugurata Scoala de fete S-a intamplat in 12 noiembrie 1878: I.L. Caragiale a citit, la banchetul „Junimii„, prima sa creatie dramatica: „O noapte furtunoasa„. 1884: La Timisoara s-a introdus iluminatul electric al strazilor. De la acea data, Timisoara a apartinut,…

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de marți, 3 noiembrie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși. Anual, la aceasta data, creștinii praznuiesc mai mulți sfinți importanți și rostesc o rugaciune speciala pentru a le merge bine.

- Astazi, pe data de 21 octombrie, este mare sarbatoare pentru credincioși. Potrivit calendarului ortodox, in fiecare an, in aceasta zi, sunt pomeniți mai mulți sfinți importanți, despre care fiecare bun creștin trebuie sa știe.