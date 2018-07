Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 29 iunie, Biserica ortodixa ii sarbatoreste pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel. Acestia au fost alesii lui Iisus Hristos si au primit misiuni speciale. Sfantul apostol Petru s-a nascut in Betsaida Galileei si se numea Simion, Insa Mantuitorul il va numi Chifa (piatra). Misiunea…

- Apostolii Petru si Pavel (Paul, la catolici), patronii spirituali ai penitenciarelor, sunt sarbatoriti pe 29 iunie, ziua in care amandoi au murit, in timpul prigoanei crestine declansate de Nero, sarbatoarea fiind denumita popular Sanpetru, scrie Mediafax. Sfantul Apostol Petru a propovaduit Evanghelia…

- Un video arata statuia Fecioarei Maria care plange cu lacrimi de sange. Totul s-a petrecut in SUA, dupa evenimentul cu mormantul lui Iisus Hristos care arata cum sangereza in Ierusalim, ceea ce a determinat pe unii preoti sa creada ca Apocalipsa este aproape.

- Rusaliile reprezinta consacrarea solemna a Bisericii intemeiate de Iisus Hristos. Duhul Sfant nu este daruit numai Bisericii in ansamblu, ci si fiecarui crestin in parte, cu darurile sale. Minunea Rusaliilor de la Ierusalim se continua in Biserica, aducand rod in taina Sfantului Mir. De aceea, Rusaliile…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi Inaltarea Domnului.Potrivit credintei ortodoxe, la 40 de zile de la Invierea lui Iisus Hristos, se celebreaza Inaltarea Domnului. Anul acesta, praznicul este marcat joi, 17 mai.Astazi se inrosesc oua, se pregatesc bucate, intocmai ca la masa de Pasti, iar salutul…

- Printre marile sarbatori ale crestinatatii ortodoxe, Înaltarea cuprinde toate dovezile simbolice ale exemplaritatii lui Iisus Hristos. Înaltarea este celebrata la 40 de zile dupa Pasti. În timpul celor patruzeci de zile de la Înviere, Iisus Hristos s-a aratat ucenicilor sai…

