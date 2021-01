Stiri pe aceeasi tema

- An de an, pe data de 12 decembrie, in calendarul ortodox este praznuit Sfantul Spiridon! Ce este strict interzis sa faci in aceasta zi? Iata și ce rugaciune puternica trebuie sa rostești catre Sfantul Spiridon, facator de minuni!

- Ziua de marți, 8 decembrie, reprezinta un mare motiv de bucurie pentru creștini. In fiecare an, la aceasta data, este sarbatorit Sfantul Patapie, potrivit calendarului ortodox. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești astazi ca sa-ți mearga bine!

- Potrivit calendarului ortodox, luni, 7 decembrie, este mare sarbatoare pentru credincioșii de pretutindeni. Spunem asta pentru ca in fiecare an, la aceasta data, creștinii o pomenesc pe Sfanta Filofteia, cunoscuta drept ocrotitoare a copiilor. Iata ce tradiții și obiceiuri trebuie sa respectați astazi!

- Azi, 7 decembrie, creștinii ortodocși sarbatoresc inca un mare sfnt. Ce praznuiesc aceștia la o zi de Sfantul Nicolae? Care sunt obligațiile pe care le au și ce nu trebuie sa faca sub nicio forma? Calendar ortodox 7 decembrie. Ce sfand sarbatorim azi? Azi, 7 decembrie, creștinii ortodocși o sarbatoresc…

- Data de 21 noiembrie anunța o mare sarbatoare pentru credincioși! Potrivit calendarului ortodox, in aceasta zi are loc Intrarea Maicii Domnului in Biserica! Iata ce tradiții și obiceiuri trebuie sa respecți, dar și ce rugaciune e bine sa rostești pentru a fi ferit de boli!

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de miercuri, 18 noiembrie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru fiecare bun creștin. Anual, la aceasta data, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Platon. Iata ce rugaciune trebuie sa rosteasca soțiile pentru soții lor!

- Pe data de 9 octombrie, este praznuit Sfantul Iacob. Sfantul Iacob a fost fratele Sfantului Apostol Matei si unul dintre cei 12 Apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos. A propovaduit Evanghelia in sudul Palestinei si in Egipt, murind rastignit pe cruce. Datorita acestuia, multi pagani au crezut in Hristos,…

- Potrivit calendarului ortodox, miercuri, pe data de 7 octombrie, este mare sarbatoare! Asta pentru ca fiecare bun creștin sarbatorește mai mulți sfinți importanți! Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi pentru ca sa-ți mearga bine!