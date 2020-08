Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de joi, 30 iulie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși. Anual, la aceasta data, creștinii sarbatoresc mai mulți sfinți importanți, printre care și Sfanta Mucenița Iulia.

- Astazi creștinii ortodocși sarbatoresc nașterea Cinstitului Slavitului Proroc inaintemergatorul și Botezatorul Ioan. Proorocul Ioan Botezatorul este cel mai cinstit sfint dupa Fecioara Maria. A fost feciorul preotului Zaharia și cuvioasei Elisabeta. Din partea mamei sale el a fost ruda cu Iisus Hristos,…

- Astazi, crestinii ortodocsi de stil vechi sarbatoresc Nasterea lui Ioan Botezatorul sau Inaintemergatorul Domnului. Dupa Fecioara Maria, prorocul Ioan Botezatorul este al doilea sfant, cel mai venerat de crestini. A fost fiul rabinului Zaharia si a cuvioasei Elisaveta.

- Creștinii ortodocși și greco-catolicii sarbatoresc in aceasta duminica Rusaliile, insa nu mulți cunosc semnificația sarbatorii și datinile transmise din generație in generație.Rusaliile se sarbatoresc la 50 de zile de la Inviere și incheielantul sarbatorilor pascale.”Duminica Mare”, ”Rusaliile” sau…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi Duminica Mare sau Rusaliile. Sarbatoarea e cunoscuta si sub numele de Coborirea Sfintului Duh. Enoriasii merg la biserica unde sint oficiate slujbe precum cea din ziua de Paste. In aceasta zi, oamenii isi impodobesc gospodariile cu flori si ramuri verzi, transmite…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi Duminica Mare sau Rusaliile. Sarbatoarea e cunoscuta si sub numele de Coborarea Sfantului Duh.Enoriasii merg la biserica unde sunt oficiate slujbe precum cea din ziua de Paste.

- Crestinii ortodocsi praznuiesc pe 6 iunie Moșii de vara sau Simbata Mortilor. Cu acest prilej, in toate bisericile ortodoxe se oficiaza Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a celor trecuti la cele vesnice. In tradiția populara exista șapte simbete ale morților. Acest ciclu de șapte simbete…

- „Invierea nu a avut martori, ea a fost receptata cu indoieli si necredinta. In vreme ce inaltarea Domnului a avut martori", povesteste parintele Anania, explicand ca, in momentul in care Mantuitorul s-a ridicat la ceruri, ucenicii l-au vazut si s-au intors in Ierusalim sa duca vorba mai departe „cu…