Calendar-Ortodox: 8 decembrie - Ce sfinti sunt sarbatoriti astazi

- In aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea patimirii Sfintei marii Mucenite Varvara Barbara .Sfanta Mucenita Varvara a trait pe vremea imparatului Maximian 284 305 la Heliopolis Helenopont Helespont . Era fiica unui pagan cu numele Dioscur sau Dioscor , care o tinea sub paza, intr un turn inalt, din…

- In aceasta luna, in ziua a nouasprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Avdie Abdia .Acesta se talcuieste robul Domnului, ori marturisit, si era din pamantul Sihem, din tarina lui Vitaharam. El a trait mai inainte de nasterea lui Hristos cu opt sute de ani. A slujit mai intai regelui Samariei Ahav si…

- Sfintii Mucenici Zenovie si Zenovia au vietuit in timpul imparatului Diocletian 284 305 . S au nascut in cetatea Egeea din Cilicia.Au mostenit de la parinti nu doar o avere uriasa, ci si credinta in Hristos. Ravnind dupa dragostea Domnului si au impartit toata averea saracilor. Datorita vietii virtuoase,…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea Sfantului sfintitului Mucenic si Apostol Iacov, fratele Domnului.Acest sfant Iacov, fratele Domnului, a fost cel intai episcop la Ierusalim, hirotonit de insusi Domnul si intai el a izvodit si a scris dumnezeiasca Liturghie, invatata de la insusi…

- In aceasta luna, in ziua a nouasprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Ioil.Acesta se talcuieste dragostea Domnului, sau incepatura, sau parga lui Dumnezeu. El era din semintia lui Ruvim, din satul Metomoran; si proorocind despre foametea si incetarea jertfelor legii si despre patima dreptului prooroc,…

- Tot aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea celui dintru sfinti parintelui nostru, Ierotei, episcopul Atenei.Acesta a fost, impreuna cu Dionisie Areopagitul, unul din cei noua sfetnici ce erau la Areopag. Deci fiind invatat ale credintei de catre Sfantul Apostol Pavel, a fost hirotonit episcop al Atenei.…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si una, pomenirea Sfantului Apostol Codrat.Acesta fiind om vechi si mult stiutor a predicat cuvantul Domnului in Atena si in Magnesia; si luminand pe multi cu invatatura dogmelor i a adus la lumina cunostintei lui Dumnezeu. Pentru aceea l au alungat persecutorii de…

- In aceasta luna, in ziua a zecea, pomenirea Sfintelor Mucenite Fecioare Minodora, Mitrodora si Nimfodora.Aceste fericite, surori dupa trup, au trait in Bitinia in timpul domniei imparatului Galeriu Maximian catre 305 311 . Si straluceau cu frumusetea sufletelor si a trupurilor lor. Iar din dragoste…