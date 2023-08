Calendar ortodox 7 august 2023. Ce sarbatoare este luni? In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea Preacuviosului Mucenic Dometie persul impreuna si cu doi ucenici ai sai.Acest sfant a trait pe vremea imparatului Constantin si era pers de neam. Fiind invatat credinta lui Hristos de un oarecare Agar, a parasit paganatatea; si se duse la cetatea Nisibi, ce se afla la hotarele romanilor si ale persilor. Si intrand in manastire, a primit sfantul Botez si a imbracat cinul calugaresc, aratand tot felul de sarguinta si nevointa. Dar fiindca din bantuirea ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

