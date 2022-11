Stiri pe aceeasi tema

- Marți, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul a alocat 2,7 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru repararea barajului lacului de acumulare Taul Mare, din Roșia Montana, județul Alba.In data de 1 octombrie 2022, s-a produs un accident constand in formarea unei gropi de prabusire…

- Burse de studiu si de ajutor social, acordate și elevilor din invațamantul particular. Lege aprobata de Senat Proiectul prin care bursele de studiu si cele de ajutor social se acorda și elevilor din invatamantul particular autorizat/acreditat a fost adoptat de Senat. Proiectul pentru modificarea Legii…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” a vernisat duminica, 23 octombrie, la Casa Baniei expoziția „Reprezentari ale Sfantului Dimitrie in Muntele Athos”. Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” a avut ca parteneri Muzeul Olteniei Craiova și „Mount Athos Center”, Salonic, Grecia.…

- Femei din Alba, agresate de catre fiii lor. Polițiștii au deschis dosare penale și au emis ordine de protecție Doua femei din Alba au reclamat, in weekend, ca au fost agresate de catre fiii lor. Polițiștii au deschis dosare penale pentru violența in familie și au emis ordine provizorii de protecție.…

- 21 octombrie 2022, COVID-19 in Alba. 7 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ 21 octombrie 2022, COVID-19 in Alba. 7 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ La nivelul județului Alba, vineri, 21 octombrie 2022, s-au inregistrat 7 noi infectari cu COVID-19…

- 20 octombrie 2022, COVID-19 in Alba. 13 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ 20 octombrie 2022, COVID-19 in Alba. 13 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ La nivelul județului Alba, joi, 20 octombrie 2022, s-au inregistrat 13 noi infectari cu COVID-19…

- O echipa de arheologi a dezgropat o statuie veche de 2.000 de ani a zeului roman Hercule pe locul vechiului oraș grecesc Filipi, actualul Kavala, in nordul Greciei. Situata intr-o piața a orașului, statuia reprezinta una dintre cele mai semnificative descoperiri din ceea ce a fost mult timp considerat…

- 15 august, Sfanta Marie Mare: rugaciune catre Maica Domnului. Tradiții și semnificațiile zilei In ziua de 15 august Biserica Ortodoxa praznuieste Adormirea Maicii Domnului, sarbatoare numita in popor si Uspenia (termenul slav) sau Sfanta Maria Mare. Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sarbatoare…