Calendar-Ortodox: 5 februarie - pomenirea sfintei mucenite Agata

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea sfintei mucenite Tatiana.Aceasta sfanta mucenita era de neam din Roma cea veche, si a trait pe timpul imparatiei lui Alexandru. Tatal ei a indeplinit de trei ori dregatoria de consul, iar in timpul imparatului Alexandru Sever 222 235 a devenit si diacon…

- In aceasta luna, in ziua a zecea, pomenirea celui intre sfinti parintelui nostru Grigorie Grigore , episcopul Nissei.Acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare si a stralucit prin cunostinta filozofiei si prin ravna pentru credinta ortodoxa; drept aceea a fost si aparator al Bisericii…

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfintitului mucenic Teopempt episcopul, care prin sabie s a savarsit si a mucenicului Teona.Acest sfant mucenic Teopempt a fost episcop, in zilele imparatului Diocletian, la anii 290. Si ridicand Diocletian prigoana asupra crestinilor, Teopempt a fost cel…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si doua, pomenirea Sfintei marii Mucenite Anastasia Romana, izbavitoarea de otrava.Sfanta si preaviteaza Mucenita Anastasia a trait in Roma, pe vremea imparatului Diocletian. Era fiica unui elin, cu numele Prepexastu, si al unei crestine cu numele Fausta. A invatat…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Daniel si a Sfintilor trei Tineri: Anania, Azaria si Misail.Acest fericit prooroc Daniel era din semintia lui Iuda, dintr un neam care se gasea in slujba imparateasca. S a nascut in Vitora cea de sus. Inca de pe cand era copil a…

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea patimirii Sfintilor Mucenici Tirs, Levchie si Calinic.Acesti sfinti mucenici au trait pe vremea imparatului Deciu si a ighemonului Cumvrichie, care a pornit mare prigoana impotriva crestinilor in partile Nicomidiei, Niceii si Cezareii Bitiniei.Sfantul…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea celui dintre sfinti Parintelui nostru Grigorie, facatorul de minuni, episcopul Neocezareii.Acesta a trait in zilele imparatului Aurelian si era din parinti elini si de tanar a ales partea cea buna, cunoscand adevarata credinta in Hristos. Crescand…

- Sfantul Mina este praznuit de ortodocsi pe 11 noiembrie. Este sfantul care ii ocroteste pe pagubiti, se arata grabnic ajutator celor nedreptatiti in procese si celor ce au pierdut ceva sau au fost inselati. Sfantul Mina este de origine egipteana. S-a nascut in apropiere de Memphis, stravechea capitala…