Stiri pe aceeasi tema

- Procesiune impresionanta in Harghita, unde peste o suta treizeci de mii de pelerini din intreaga lume au participat la ceremonia tradiționala de Rusalii, pe muntele Sumuleul Mic. Este cel mai mare pelerinaj al credinciosilor romano-catolici din Centrul si Estul Europei.

- E forfota mare in Harghita. Mii de credincioși se indreapta catre manastirea franciscana din Sumuleu Ciuc. Peste o suta de mii de pelerini sunt așteptați acolo la procesiunea romano-catolica de maine, considerata una dintre cele mai mari din sud-estul Europei.

- 5 Iun 2017 (All day) Insemnarile din calendarele bisericesti de astazi. Calendar ortodox:Lunea Sfantului Duh; Sfantul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului, Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului Calendar catolic: Sf. Bonifaciu, ep. m. ** In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic…

- Joi, pe 17 mai, creștin ortodocșii praznuiesc Inalțarea Domnului. Sarbatoarea Inalțarii Domnului sau cum mai este denumita in popor Ispasul, se sarbatorește la 40 de zile dupa Paște și la 10 inainte de Rusalii, in joia din cea de-a șasea saptamana de dupa Inviere. Anul acesta, creștinii sarbatoresc…

- Acestia erau din locul Vascanilor din cetatea Prefacta de bun neam si straluciti cu averea, fiind lui Vitalie, domnitorul acelei cetati. Au fost crescuti in religiozitate si in citirea dumnezeiestilor Scripturi de un oarecare sfant barbat Onisim, care propovaduia pe Hristos. Mai intai fiind cercetați…

- Sfantul Evanghelist Marcu este sarbatorit de crestinii ortodocsi pe data de 25 aprilie, cand se presupune ca a trecut la cele vesnice, dupa ce a fost supus la martiriu de pagani. Sfantul Marcu, autorul uneia dintre cele patru evanghelii canonice, si-a dat duhul dupa ce a fost legat de cai si tras peste…

- Marti, in Saptamana Patimilor, ne pregatim pentru intrarea in camara Mantuitorului. Sfintii Parinti au randuit sa se citeasca in aceasta zi pilda care ne prezinta zece fecioare, cinci „intelepte” si cinci „neintelepte”, care se pregatesc pentru nunta. In Noul Testament se regasește parabola celor…