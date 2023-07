In fiecare an pe data de 29 iulie, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Mucenic Calinic. S-a nascut in regiunea Cilicia (Asia Mica), intr-o familie crestina. Sfantul Calinic, ajuns la varsta barbatului desavarsit, a vazut in jurul sau multi oameni lepadandu-se de Hristos si trecand la religia pagana. Pentru aceasta cadere, Sfantul Calinic suferea mult si a ales sa mearga prin orase si sate sa propovaduiasca Cuvantul lui Dumnezeu sa intareasca lumea in credinta. Cautand mantuirea sufletelor omenesti, Sfantul Calinic a ajuns in orasul Ancira (azi Ankara), din Galatia, unde a fost dus inaintea…