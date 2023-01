Calendar-Ortodox: 28 ianuarie - pomenirea preacuviosului parinte Efrem Sirul

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Eftimie cel Mare.Acest cuvios parinte, Eftimie cel Mare, a trait pe vremea imparatului Gratian. S a nascut in Melitina, in cuprinsul mitropoliei Armeniei, din pantece sterp si neroditor, ca si sfantul Ioan Botezatorul.…

- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Gheorghe Hozevitul.Acest fericit parinte al nostru, Gheorghe Hozevitul, parasind patria si neamul si toata desfatarea lumeasca, a venit la Ierusalim sa se inchine la mormantul cel primitor de viata al Mantuitorului nostru Iisus…

- In aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea Soborului sfintilor maritilor apostoli, cei saptezeci la numar.Acesti saptezeci de apostoli, fiind alesi de puterea dumnezeiasca, au fost trimisi in toata lumea ca sa smulga pe oameni din inselaciunea si nebunia idoleasca, si sa i intoarca la cunostinta cinstirii…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si saptea, pomenirea Sfantului Apostol, intaiul mucenic si arhidiacon Stefan, unul din cei sapte diaconi.S a facut odata intrebarea intre iudei, saduchei, farisei si elini despre Domnul nostru Iisus Hristos. Unii spuneau ca este prooroc, altii ca este inselator, iar…

- „Fara Hristos nu putem face nimic pentru binele nostru și pentru pacea lumii”, transmite Mitropolitul Teofan in Pastorala de Craciun din acest an. Ierarhul deplange atmosfera apasatoare creata in contextul razboiului din vecinatate. „Conștiința ca suntem impreuna-patimitori cu cei aflați in suferinta…

- Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendar, este praznuit pe 6 decembrie. Sfantul Ierarh Nicolae s-a nascut in ținutul Lichiei, intr-o familie cu credința in Dumnezeu. El avea un unchi episcop care i-a sfatuit pe parinții sai sa iși indrepte fiul catre slujirea Bisericii. Nicolae…

- La timp de Post al Nașterii Domnului, saptamana inceputului de luna Decembrie ne destainuie doua mari sarbatori, amandoua datatoare de tonuri duhovnicești. Una dupa Neam și alta dupa cele ale Bisericii. Spre a ne putea aminti de Domnul. Dar și de faptul ca este nevoie de un Neam drept ca Neamului sa-i…

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea Sfintilor Mucenici Galaction si Epistimi din Emesa.In orasul sirian Emesa traia un cuplu bogat si faimos, format din Clitofont si Leuchipa, care au ramas fara copii mai multa vreme. Mergind la preoti pagini cu pomeni pentru a avea copii, totusi nu s au invrednicit.In…