Stiri pe aceeasi tema

- Zile de sarbatoare pana la finalul lunii august: tradiții, superstiții, obiceiuri. Cand nu ar fi bine sa bei vin roșu Calendar Ortodox 2023: Finalul lunii august aduce doua sarbatori importante pentru creștini. Biserica ortodoxa marcheaza, in 29 august, Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul. Apoi,…

- In ziua de 15 august este sarbatorita de crestini Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai mari sarbatori din an. Potrivit... The post Sfanta Maria sau Adormirea Maicii Domnului 2023. Sarbatoare importanta pentru romani. Tradiții, superstiții și obiceiuri appeared first on…

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, inainte praznuirea Adormirii Maicii Domnului.In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Miheia Miheea .Acest prooroc era feciorul lui Ioram, nascut in locul ce se zice Morati, din neamul lui Efrem, si a proorocit 84 de ani, inainte de…

- Sfintii Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet si Andronic sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox in ziua de 30 iulie.Sfantul Sfințit Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei, praznuit pe 30 iulie. Martirizat la Roma in a doua jumatate a secolului al treilea, el a ramas in conștiința Bisericii lui…

- Pe 20 iulie, creștinii ortodocși il cinstesc pe sfantul care aduce ploaia, dar si divinitatea care, maniata de oameni, arunca grindina si trasnete.In popor, Sfantul Ilie este infațișat mergand pe cer intr-un car cu roti de flacari, tunand si lovind diavolii cu biciul de foc. Din aceasta lupta ies, uneori,…

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici Proclu si Ilarie.Acesti sfinti au trait in zilele imparatului Traian si ale lui Maxim ighemonul. Ei erau de neam din satul Caliptul, aproape de Anghira. Deci, fiind prins Sfantul Proclu si marturisind pe Hristos inaintea imparatului,…

- In aceasta luna, in ziua a sasea, pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Sisoe cel Mare. Luand asupra lui Crucea Domnului Nostru inca din tinerete, preafericitul nostru Parinte Sisoe se retrase in pustiul Schetis adica al Schitului . Inainta atat de repede pe calea virtutii si in lupta ascetica…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si opta, pomenirea aflarii cinstitelor moaste ale Sfintilor Mucenici Chir si Ioan.Acesti ai lui Hristos mucenici si facatori de minuni au trait pe vremea imparatiei lui Diocletian. Chir era din cetatea Alexandriei, iar Ioan din cetatea Edesei, si fiind uniti amandoi…