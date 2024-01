Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 19 ianuarie, este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana il sarbatorește pe Sfantul Macarie Egipteanul, mare facator de minuni. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești astazi pentru iertarea pacatelor și izbavire de necazuri.

- In fiecare an, pe data de 18 ianuarie, este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana ii sarbatorește pe Sfinții Atanasie si Chiril. Sunt doi dintre cei mai mari sfinți cunoscuți in viața religioasa. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.

- Bolile grave sunt vești devastatoare pentru oameni, iar singura lor speranța de a se vindeca este in credința și in puterea medicilor. Din acest motiv, exista o rugaciune puternica care vindeca bolile grave. Este considerata un adevarat miracol pentru sanatate, avand in vedere puterea uriașa pe care…

- In fiecare an pe data de 16 ianuarie este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana cinstește Lanțul Sfantului Apostol Petru. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi sfanta.

- An de an, la data de 25 decembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori ale anului calendaristic, Nașterea Domnului, Craciunul. Iata cea mai puternica rugaciune pe care daca o vei rosti de Craciun vei fi binecuvantat tot anul!

- In fiecare an, la data de 7 decembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. De aceasta sarbatoare cu cruce neagra, crestinii ortodocsi respecta cu sfintenie o serie de traditii si obiceiuri pentru a avea noroc si sanatate. Iata ce rugaciune este bine sa spui in aceasta…

- An de an, la data de 11 noimebrie are loc o sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox. Astfel, Biserica Ortodoxa il celebreaza pe Sfantul Mina. Iata rugaciunea pe care este bine sa o rostești astazi, face minuni in momentele de cumpana!

- Ceaiul verde imbunatateste metabolismul, iar menta ajuta la ameliorarea durerilor de stomac si intestine, sustine nutritionistul Trista Best, care a dezvaluit beneficiile acestor bauturi intr-o discutie cu "Eat This, Not That!". Ceaiul verde ajuta la accelerarea metabolismului si astfel se evita…