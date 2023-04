Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei Sfantul Teodor s-a nascut in satul Sicheot din Galatia (in Asia Mica). Pe cand se afla inca in pantecele maicii sale, aceasta a avut o vedenie in care i s-a descoperit ca fiul ei avea sa fie daruit cu har de la Dumnezeu.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile) Dupa invierea minunata a lui Lazar, capeteniile iudeilor au luat hotararea sa-l omoare pe Iisus cu primul prilej care li se va ivi. Aceasta hotarare nu este surprinzatoare deoarece ei isi vedeau puterea si influenta subminate (daca Il…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium Sfantul Mucenic Irineu, a fost episcop in orasul Sirmium – astazi Sremska Mitrovita Serbia – din provincia romana Pannonia Inferioara, raspandind cu succes crestinismul in acele tinuturi si calauzindu-i pe oameni pe calea mantuirii.…

- CALENDAR CREȘTIN ORTODOX 2023: Sfintii 40 de mucenici din Sevastia Armeniei In timpul imparatii lui Liciniu (308 – 324), cand crestinii erau adesea pedepsiti pentru credinta lor, in cetatea Sevastia era pe atunci un general de oaste pe nume Agricolae, mare dusman al celor care credeau in Hristos. Hotarandu-se…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantului Mucenic Conon, gradinarul Sfantul Conon a trait pe vremea Sfinților Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credința in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parinții sai, Nestor și Nadia, l-au casatorit fara voia sa. Inainte de a se casatori, i s-a aratat…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Tarasie, Sambata Sfinților Cuvioși Sfantul Tarasie s-a nascut in Constantinopol (Bizanț). Parinții sai, Gheorghe și Encratia, erau oameni instariți. Tatal sau era slujitor imparatesc și chiar Tarasie a fost nobil și secretar la curtea imperiala. In luna septembrie,…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenic Doctori fara de arginți Chir și Ioan Acești Sfinți au invațat medicina in Alexandria și pentru ca tamaduiau mulțimea „fara onorariu”, li se spunea „doctori tamaduitori fara arginți”. Ca niște buni creștini, ei aratau bolnavilor ca de multe ori boala este pedeapsa…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Aducerea moaștelor Sfantului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul Sfantul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul a suferit moarte de martir la Roma, in timpul domniei imparatului Traian in anul 107 și Aducerea moaștelor Sfantului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul a avut loc in anul 108.…