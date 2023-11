Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții arhangheli Mihail și Gavriil Mihail, ce se talcuiește „puterea lui Dumnezeu”, este voievodul oștilor cerești si cel dintai din ceata Sfinților Arhangheli. El poarta sabie de foc si are slujba de a pazi legea lui Dumnezeu si de a birui puterea vrajmașilor. Cand Lucifer…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții fara de arginți Cosma și Damian Sfintii Cosma si Damian erau frati, de neam din Asia, avand tata pagan si mama crestina, anume Teodotia. Aceasta, dupa moartea barbatului ei, a trait in vaduvie, avand vreme libera si fara piedici si a slujit cu sarguinta lui Hristos, inchinandu-si…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Proroc Ioil A profețit in regatul Iuda pe la anul 850 i.Hr., iar numele sau inseamna ‘dragostea lui Dumnezeu’. In cartea alcatuita de el, din trei capitole și cuprinsa in Sfanta Scriptura a Vechiului Testament, vestește o seceta cumplita și patru invazii de lacuste care…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Proroc Osea Sfantul prooroc Osea era fiul lui Veriin de la Valemot, din semintia Isahar, barbat temator de Dumnezeu. In acea vreme multi din poporul lui Israel, abatandu-se de la Dumnezeu si uitand facerile de bine si minunile Lui, se inchinau idolilor, iar el slujea lui…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul sfințit mucenic Lucian Sfantul Lucian, preotul Antiohiei celei mari, era din Samosata Siriei. Ramas orfan de tanar, si-a impartit averea saracilor spre a putea sluji lui Dumnezeu fara grija de cele lumesti. In loc de a se ocupa cu filozofia si retorica, asa cum era obiceiul…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Cuvioasa Pelaghia In prima parte a vieții sale, Pelaghia a fost o mare pacatoasa. Toate acestea pana sa ajunga sa Il aiba pe Dumnezeu in sufletul ei. Cuvioasa s-a nascut la Antiohia din parinți pagani, iar Dumnezeu i-a oferit o frumusețe trupeasca nemaiintalnita. Pelaghia…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Acoperamantul Maicii Domnului Aceasta sarbatoare isi are originea intr-o minune ce s-a intamplat in Constantinopol, pe vremea imparatului Leon cel intelept, care a fost un imparat crestin si a facut mult bine Bisericii lui Hristos. De aceea Dumnezeu a dorit ca in timpul imparatiei…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mare Mucenic Eustație și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist Inainte de a lua numele de Eustatie, acest sfant mare mucenic se numea Placid, iar soția lui, Tatiana. Placid a fost general la Roma, pe vremea imparatului Traian (98-117), in anul 100.…