Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este 1 septembrie: INCEPUTUL ANULUI BISERICESC. Vom intra deci in anul 7531 de la FACEREA LUMII. Ziua de 1 septembrie are o semnificatie deosebita pentru crestinii ortodocsi, fiind inceputul anului nou bisericesc. Obiceiul calcularii anului eclezial, numit si Indiction, incepand cu prima zi…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Sfințit Mucenic Eutihie Sfantul Sfințit Mucenic Eutihie a fost ucenicul Sfantului Apostol și Evanghelist Ioan și al Sfantului Apostol Pavel. Sfantul Eutihie era din cetatea Sevastopol. Auzind el de buna vestire a lui Hristos, și-a lasat parinții și rudele și s-a apropiat…

- Pe 15 august, creștinii ortodocși sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sf. Maria Mare, așa cum mai este cunoscuta in popor. Aceasta sarbatoare comemoreaza adormirea și proslavirea prin ridicarea cu trupul la cer a Maicii Mantuitorului. Sarbatoarea marturisește ca Maica Domnului „a fost luata” de…

- Pe data de 10 august, Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfinții Mucenici Lavrentie, Arhip și Ipolit, trei martiri care au suferit pentru credința lor in Hristos in timpul persecuției imparatului Valerian (253-260). Aceștia au dat dovada de curaj, rabdare și dragoste fața de Dumnezeu și de aproapele…

- Sarbatoare 25 iulie - Viața și minunile Sfantului Mucenic ErmilSfantul Mucenic Ermil a trait in secolul al III-lea, in orașul Comana din Armenia. El era fiul unui preot pagan, care il numise dupa zeul Hermes. Ermil a fost crescut in idolatrie, dar a fost atras de creștinism prin intermediul unui prieten,…

- 1. Sa ne rugam inainte și dupa masa. Parintele Arsenie Boca spunea ca rugaciunea este o arma puternica impotriva bolilor, pentru ca ne aduce aproape de Dumnezeu și ne curața de pacate. De aceea, el recomanda sa ne rugam cu credința și smerenie inainte și dupa ce mancam, mulțumind lui Dumnezeu pentru…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Aducerea moaștelor Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava Sfantul mare mucenic Ioan cel Nou de la Suceava este un sfant roman din secolul al XIV-lea. Praznuirea sa se face la 2 iunie și 24 iunie. S-a nascut in cetatea Trapezunt, in jurul anului 1300, din parinți creștini…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Treime. Lunea Rusaliilor Crestinii ortodocsi slavesc pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh – Sfanta Treime, singurul Dumnezeu. Urmand Sfintele Scripturi si invatatura Sfintilor Parinti, Biserica Ortodoxa marturiseste ca Sfanta Treime inseamna trei Persoane (ipostasuri), care…