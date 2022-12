CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Cuvios Gheorghe de la Cernica Sfantul Cuvios Gheorghe de la Cernica s-a nascut in anul 1730, intr-o familie din Salistea Sibiului. La varsta de 19 ani ajunge in Țara Romaneasca și intra in slujba mitropolitului grec Roșca, arhiereu aflat in Bucureșți. In anul 1750 ajunge impreuna cu acest arhiereu la Athos. Primește treapta diaconiei in Manastirea Vatoped. Dupa moartea mitropolitului, […] Citește CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Cuvios Gheorghe de la Cernica in Botosani24.ro .