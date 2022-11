Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Cuvios Mucenic Stefan cel Nou Sfantul Cuvios Mucenic Stefan cel Nou (†766) a patimit din porunca imparatului Constantin Copronim (741-775) pentru ca a aparat cinstirea icoanelor. Nascut in Constantinopol, in timpul imparatului Anastasie (713-715), s-a calugarit la varsta…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Stelian, ocrotitorul pruncilor și familiei Sfantul Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor și al familiei creșține, este praznuit pe 26 noiembrie. Sfantul Stelian s-a nascut in secolul al VI-lea, la Adrianopolis, in provincia Paflagonia din Asia Mica (pe teritoriul Turciei…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfanta Mucenița Ecaterina, ocrotitoarea tinerilor, elevilor și studenților Sfanta Mucenița Ecaterina a trait in orașul Alexandria din Egipt, in prima jumatate a secolului al IV-lea. Fiica a guvernatorului cetații, Sfanta Ecaterina a avut acces la cultura vremii, studiind cu ravna…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Sfintit Mucenic Clement, Episcopul Romei Fericitul si inteleptul Clement era roman de neam si a fost adus la credinta de marii Apostoli Petru si Pavel. Facandu-se propovaduitor al Evangheliei si scriind Asezamintele Sfintilor Apostoli, a fost facut episcop al Romei. In…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip Acești sfinți au viețuit pe vremea imparatului Nero. Au fost ucenici ai Sfantului Apostol Pavel și au patimit pentru Hristos in Kolasia. Din Sinaxar aflam ca pe cand iși inalțau rugaciunile catre Dumnezeu in sfanta biserica, impreuna cu…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul Sfantul Grigorie Decapolitul s-a nascut nascut in orașul Irinopolis din Decapolea Isauriei, in sud-estul Asiei Mici, in jurul anilor 780-790. Ajunge la o manastire din Decapole, la egumenul Simeon, un frate al mamei sale. Aici a ramas timp de…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Proroc Avdie Sfantul Proroc Avdie era din pamantul Sihem, satul Vitaharam și a trait cu 800 de ani inainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Sfantul Proroc Avdie slujea la curtea imparatului, fiind ispravnic al casei imparatești a lui Ahav. Mai intai a slujit lui Ahav…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Mare Mucenic Platon Sfantul Platon provenea din Ankyra Galatiei, Asia Mica. Fiind el tanar, idolatrii l-au prins propovaduind credința in Iisus Hristos și l-au adus inaintea ighemonului Agripin. Acesta, remarcand frumusețea tanarului adus la el și cunoscand faptul ca avea…