- Caracterul copiilor nu se formeaza numai prin cuvinte si activitati, ci si prin modul de viata al parintilor, prin exemplul dat de acestia. Fiecare copil care se naste are o chemare sfanta de la Dumnezeu. Copiii trebuie educati in duhul Evangheliei iubirii lui Hristos si al valorilor crestine, prin…

- Intemeiate pe credinta in viata vesnica, dar si pe credinta populara in existenta spiritelor rele (diavoli) si in posibilitatea de mijlocire inaintea lui Dumnezeu pentru sufletele celor adormiti, potrivit crestinortodox.ro, traditiile de Rusalii ocupa un loc insemnat in credinta romanului care, in ziua…

- Parintele Constantin Necula are un mod special de a instrui tinerii creștini, apeland uneori la umor. Iata raspunsuri ale preotului și omului de condei: „Terminați cu frica. Noi nu ne pierdem copiii niciodata. Copiii ne sunt dați de Dumnezeu oricum cu imprumut. Ei sunt ai lui Hristos. Nu-l puteți inlocui…

- Potrivit sursei citate, datele arata faptul ca in Romania exista "o diferenta semnificativa" intre a afirma credinta intr-o fiinta divina si manifestarea acordului fata de perspectivele cultelor religioase cu privire la societate, o diferenta si mai mare existand intre afirmarea credintei si activitatea…

- Sfantul Evanghelist Marcu este sarbatorit de crestinii ortodocsi pe data de 25 aprilie, cand se presupune ca a trecut la cele vesnice, dupa ce a fost supus la martiriu de pagani. Sfantul Marcu, autorul uneia dintre cele patru evanghelii canonice, si-a dat duhul dupa ce a fost legat de cai si tras peste…

- Pesti E armonie in inima nativului Pesti. Insasi viata lui este una ordonata, placuta lui Dumnezeu. Nu face excese, e altruist si bun, atribute rasplatite de divinitate. Nativul acesta nu va vedea niciodata raul ca pe un necaz, ci ca pe o incercare trimisa de Sus. Credinta sa este puternica…

- OrtodoxeSfintele Pasti; Sf. Mc. Eupsihie; Sf. Cuv VadimGreco-catoliceA II-a zi de Pasti. Sf. m. Eupsihie din CezareeaRomano-catoliceBuna Vestire; Fer. Ubald, calug.Sfantul Mucenic Eupshie, pomenit in calendarul crestin ortodox la 9 aprilie, s-a nascut…