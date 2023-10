Calendar-ortodox: 17 octombrie - Ce sfinti sunt sarbatoriti astazi In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Osie Osea .Acesta se talcuieste mantuit, pazitor sau umbritor. Era fecior al lui Beyri din Balemot, din tribul lui Isahar. Si proorocind multe asupra lui Israel, a raposat, si a fost ingropat in pamantul lui cu pace. El a dat semn ca va veni Domnul pe pamant si va locui cu oamenii, cand va apune soarele spre Silom si se va imparti in doua parti si se vor face doisprezece copaci, urmand si ascultand lui Dumnezeu, Celui ce se v ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

