- Ca in fiecare an pe data de 5 octombrie este sarbatoare mare pentru creștini. Biserica ortodoxa il praznuiește astazi pe Sfantul Sava cel Sfințit. Este sarbatoare cu cruce neagra in calendarul ortodox. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.

- An de an, la data de 29 noiembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. Amintim ca, in aceasta zi, este cinstit Sfantul Mucenic Paramon, considerat ca fiind unul dintre marii sfinți vindecatori și izbavitori de necazuri. Iata rugaciunea puternica pe care este bine…

- Astazi, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Antonie de la Iezerul-Valcea, cunoscut drept facator de minuni pentru cei care vor sa iși intemeieze o familie și pentru cei care se simt copleșiți de necazuri. Cele mai puternice cuvinte pe care este bine sa le spui astazi.

- In tumultul zilnic al vieții noastre agitate, cu toate provocarile și stresurile cu care ne confruntam, liniștea sufleteasca devine o comoara prețioasa. Aceasta rugaciune pentru liniște sufleteasca te ajuta sa te conectezi cu Dumnezeu și sa iți gasești acea stare de echilibru interior, acea oaza de…

- Creștinii ii cinstesc pe 7 octombrie pe Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, dar și pe Sfinții Mucenici Iulian preotul, Chesarie diaconul și Polihronie. Sfinții Mucenici Serghie și Vah au trait in timpul domniei imparatului Maximian (286-305). Serghie a fost “primicer” (primul pe lista oficial recunoscuta…

- Sarbatoare cu cruce neagra astazi pentru crestinii ortodocsi. Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfanta Haritina și Sfintii Cuviosi Daniil si Misail. Se spune ca astazi e bine sa rostești cea mai veche și puternica rugaciune catre Maica Domnului.

- 1 octombrie: Acoperamantul Maicii Domnului. Sarbatoare cu cruce roșie in Calendarul Ortodox. Ce nu ai voie sa faci de Pocroave Acoperamantul Maicii Domnului – prima mare sarbatoare creștin-ortodoxa a lunii octombrie. Pe 1 octombrie 2023 creștinii ortodocși sarbatoresc Acoperamantul Maicii Domnului sarbatoare…

- Astazi, pe data de 26 septembrie 2023, crestinii ortodocsi ii praznuiesc pe Sfantul Domnitor Neagoe Basarab si Sfantul Ioan Evanghelistul. Este sarbatoare cu cruce neagra. Rugaciunea care se rostește in aceasta zi de sarbatoare pentru ajutor la vreme de necaz.