- 1849: taranii din Buciumi se rascoala impotriva nobililor si autoritatilor maghiare S-a intamplat in 25 ianuarie 1475 – Stefan cel Mare, domnul Moldovei, ii anunta printr-o scrisoare circulara pe principii crestini din Europa despre victoria pe care a reputat-o asupra turcilor la Vaslui. 1627 – S–a…

- "Iuliu Maniu - Drept intre Popoare" a fost tema principala a evenimentului organizat, duminica, de Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Demersurile pentru acordarea acestui titlu fostului mare om politic…

- 1796: se naste, la Jibou, Wesselenyi Miklos jr. – baron, om politic, scriitor, publicist, luptator pentru desfiintarea iobagiei si a egalitatii intre nationalitati S-a intamplat in 30 decembrie 1691 – A murit Robert Boyle, fizician si chimist britanic; este autor al legii care ii poarta numele, “legea…

- 1898: la Pericei se naste Ioan Sima, artist plastic S-a intamplat in 19 decembrie 1741 – A murit Vitus Bering, navigator si explorator danez aflat in serviciul Rusiei; a traverst marea si stramtoarea care ii poarta numele (Bering), ajungand pana la tarmurile de nord–vest ale peninsulei Alaska, fiind…

- 1997: in fata Bisericii Catolice din Crasna este dezvelit monumentul ridicat in cinstea lui Cserey Farkas S-a intamplat in 21 decembrie 1375 – A murit scriitorul umanist italian Giovanni Boccaccio, precursor al Renasterii, considerat unul dintre cei mai de seama povestitori ai literaturii europene…

- 1919: apare primul numar al publicatiei „Szilagysagi Ujsag” S-a intamplat in 11 decembrie 1801 – S–a nascut dramaturgul Christian Dietrich Grabbe, exponent al dramei realiste germane din sec. al XIX–lea (m.12.09.1836). 1803 – S-a nascut Hector Berlioz, compozitor si critic muzical francez (m.08.03.1869).…

- 1918: sublocotenentul Alexandru Vaida infiinteaza la Biusa filiala Consiliului National Roman S-a intamplat in 10 decembrie 1851 – S–a nascut bibliotecarul american Melvil Dewey, cel care a creat sistemul de clasificare zecimala pentru cartile din biblioteca, utilizat in prezent in intreaga lume; a…

- 1878: se naste Emil Hatiegan, vicepresedinte al Senatului National Roman, deputat al Circumscriptiei Electorale Hida S-a intamplat in 9 decembrie 1879 – S-a nascut I.V. Stalin (Iosif Vissarionovici Djugasvili), sef al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (1924-1953), personaj stigmatizat al istoriei.…