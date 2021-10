Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Serafim a slujit sambata la Kufstein, in cinstea Sfinților Marturisitori Ardeleni care au suferit in fortareața orașului austriac. Sfinții Visarion, Sofronie, Oprea și preoții Ioan din Galeș și Moise din Sibiel sunt pomeniti de Biserica in data de 21 octombrie. Ierarhul…

- In calendarul creștin ortodox, pe 17 octombrie se face pomenirea mai multor sfinți. Mai exact, Biserica Ortodoxa Romana ii pomenește in aceasta duminica pe Sfantul Proroc Osea- Ap. Galateni II, 16-20Tit III, 8-15Ev. Luca VIII, 5-15Ioan XVII, 1-13glas 8, voscr. 6. Este zi de mare sarbatoare duminica.…

- Sfanta Parascheva s-a nascut in secolul al XI-lea, in satul Epivat din Tracia, pe țarmul Marii Marmara, in apropiere de Constantinopol (azi Istanbul). Se spune ca pe cand avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit intr-o biserica cuvintele Mantuitorului: “Oricine voiește sa vina dupa Mine sa se lepede…

- Peste 11.000 de persoane au trecut prin baldachinul special amenajat in Curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei pentru credinciosii veniti in pelerinaj la Iasi pentru a se inchina la raclele cu moastele Sf. Cuvioase Parascheva si Sf. Gheorghe Pelerinul. Potrivit organizatorilor, de vineri dimineata…

- Nașterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al rugaciunii lor. Tatal ei era din seminția lui David, iar mama ei din cea a lui Aaron. Citește și: Obiceiuri și…

- Controversatul sociolog Gelu Duminica recidiveaza, dupa ultimul derapaj grotesc la adresa creștinilor ortodocși! De data aceasta, sociologul de etnie rroma acuza Biserica Ortodoxa Romana ca este condusa sinodal, for bisericesc in care deciziile se iau prin vot. Acum, ”vina” BOR este ca a decis ca…

- Adormirea Maicii Domnului este praznuita pe 15 august. Despre aceasta sarbatoare nu gasim informații in Sfintele Evanghelii, ci numai in Tradiția Bisericii. Potrivit acestei Tradiții, Maica Domnului a fost inștiintata printr-un inger de mutarea ei din aceasta viata: “Acestea zice Fiul tau: Vremea este…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat luni la Antena 3 ca din moment ce exista discuții contradictorii intre medici pe tema pandemiei, atunci preoții nu ar trebuie sa se implice in „propaganda vaccinarii”. Afirmația vine ca reacție dupa ce vicepremierul Dan Barna a declarat, luni, ca…