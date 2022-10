Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier dintr-o parohie suceveana ii sugereaza arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, cum sa faca viitorul calendar ortodox. ”Sunt …, enoriaș și consilier intr-o parohie a Sucevei și aș dori sa va sugerez ca viitorul calendar ortodox sa fie legat astfel incat consultarea filelor sa…

- In aceasta luna, in ziua a sasea, pomenirea minunii celei mari ce s a facut in Colose Frigia de Arhistrategul Mihail.Cand a trecut prin Frigia ca sa propovaduiasca Evenghelia, Sfantul Apostol Ioan a prorocit o apropiata vizita providentiala a printului arhanghelilor, Mihail, in locul numit Heretopa.…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, pomenirea celor intre sfinti Parintii nostri Alexandru, Ioan si Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului.Sfantul Alexandru, arhiepiscopul ConstantinopoluluiDe origine modesta si lipsit de stiinta cartilor, dar prin virtutile si harismele sale apostolice, sfantul…

- In aceasta luna in ziua a douazeci si noua, pomenirea taierii cinstitului cap al cinstitului slavitului Prooroc inainte mergator si Botezator Ioan.Sfantul Ioan, Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului a primit de la insusi Domnul Hristos marturia ca el era cel mai mare dintre toti oamenii nascuti…

- Astazi, la Pitești, la invitația președintelui Consiliului Județean Argeș, dl. Ion Minzina, conducerea Curții de Conturi a Romaniei, președintele Mihai Busuioc și consilierul de conturi Sorin Lazar, s-a intalnit cu reprezentanții administrațiilor locale. Discuțiile au avut loc la Universitatea „Constantin…

- Calendar creștin ortodox 11 august 2022. Pe data de 11 august 2022, creștinii de pretutindeni il praznuiesc pe Sfantul Nifon. Acesta a fost primul sfant canonizat pe pamant romanesc. Calendar creștin ortodox 11 august 2022 Sfantul Ierarh Nifon s-a nascut in ținutul Peloponez din sudul Greciei, in perioada…

- In aceasta luna, in ziua a zecea, pomenirea Sfintilor Mucenici Lavrentie Laurentiu arhidiaconul, Xist Sixt , papa Romei, si Ipolit. Sfantul Sixt sau Xist era grec din nastere si studiase filozofia la Atena inainte de a veni sa se instaleze la Roma sub domnia imparatului Valerian in vremea pontificatului…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si una, pomenirea Preacuviosilor Parintilor nostri Simeon, cel ce s a facut nebun pentru Hristos, si Ioan impreuna pustnicul.Acesti sfinti au trait in cetatea Edesei ce se afla in Siria, pe vremea imparatiei lui Iustin cel tanar. Fiind patrunsi de dragoste dumnezeiasca,…