Calendar crestin ortodox 30 august 2022. Astazi ii pranzuim pe Sfintii Alexandru, Ioan si Pavel cel Nou

- In aceasta luna in ziua a douazeci si noua, pomenirea taierii cinstitului cap al cinstitului slavitului Prooroc inainte mergator si Botezator Ioan.Sfantul Ioan, Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului a primit de la insusi Domnul Hristos marturia ca el era cel mai mare dintre toti oamenii nascuti…

- Adormirea Maicii Domnului este praznuita pe 15 august. Despre aceasta sarbatoare nu gasim informații in Sfintele Evanghelii, ci numai in Tradiția Bisericii. Potrivit acestei Tradiții, Maica Domnului a fost inștiințata printr-un inger de mutarea ei din aceasta viața. “Acestea zice Fiul tau: Vremea este…

- Sfantul Mucenic Pantelimon s-a nascut in anul 284 in orașul Nicomidia. A trait in timpul imparatului Maximian (286-305). La naștere a primit numele de Pantoleon, care inseamna “cel in toate puternic ca un leu”, un nume pagan, caci tatal sau impartașea credința in zei. Citește și: Papa Francisc isi doreste…

- Razboiul din Ucraina a schimbat complet viața unei familii de medici indieni care avea rezidența permanenta in Kiev, refugiata acolo din 2017, din motive religioase. Doctorul Raj Santlani are 44 de ani, s-a nascut in India, din mama greaca și tata indian. Parinții lui s-au cunoscut in Grecia, cand ...

- In aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea celui dintre sfinti Parintelui nostru Andrei din Ierusalim, arhiepiscopul Cretei.Sfantul Parinte Andrei s a nascut la Damasc in jurul anului 660. Cel care avea sa fie numit cel mai armonios dintre melozi s a aflat fara grai in primii sapte ani ai vietii sale.…

- Calendar ortodox 29 iunie: astazi sarbatorim Sfinții Petru și Pavel 2022 și este mare pacat daca faci asta in aceasta zi. Cei doi importanți Sfinți pentru romani se sarbatoresc in fiecare an pe 29 iunie, iar sarbatoarea vine la pachet cu mai multe tradiții și obiceruri. Toate amanuntele, in articolul…

- Sub calauzirea Sfantului Duh se propovaduieste Evanghelia, se savarsesc minunile care insotesc propovaduirea, se fac profetiile, lucreaza apostolii si se inscauneaza arhiereii; intr-un cuvant, Biserica devine loc de mantuire, iar credinciosii temple vii si bineplacute lui Dumnezeu. Or, numai in Duhul…

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Dorotei, episcopul Tirului.Acesta a trait pe vremea lui Liciniu. Iar in zilele lui Diocletian 284 305 si Maximilian, din pricina prigoanei ce avea sa fie, lasandu si casa si pribegind, s a dus la Diospoli. Deci daca au murit…