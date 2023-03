Stiri pe aceeasi tema

- Floriile 2023, Duminica Floriilor sau Intrarea Domnului in Ierusalim este o sarbatoare creștina celebrata cu o saptamana inainte de Paște. In jurul acestei sarbatori au luat naștere de-a lungul vremii o mulțime de tradiții și obiceiuri.Afla cand sunt Floriile in 2023, ce nume se sarbatoresc și care…

- Duminica Floriilor marcheaza, an de an, intrarea Domnului in Ierusalim. Anual, aceasta sarbatoare se celebreaza cu o saptamana inainte de Sfintele Paști, prin urmare nu are o data anume. Floriile sau Intrarea Domnului in Ierusalim se celebreaza cu o saptamana inainte de Sfintele Paști. Anul acesta,…

- In tainele Postului Mare, cațiva tineri interpreți s-au aratat dispuși spre a-și face drum inspre sufletele fiecaruia dintre dumneavoastra, acesta este punctul lor de pornire, vin inaintea dumneavoastra, cu un moment inalțator, un moment conturat in frumusețea cantecelor religioase! Prin intermediul…

- Pentru creștinii ortodocși, respectarea Postului Mare este foarte importanta. Este o perioada de renunțare la sine, de purificare și de aspirație catre Dumnezeu. In 2023, perioada Postului Mare va dura de la 27 februarie pana la 15 aprilie. Inceputul și sfarșitul Postului MareDatele Postului Mare se…

- OrtodoxeCinstirea lantului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citetulGreco-catoliceCinstirea lantului Sf. Apostol PetruRomano-catoliceSf. Marcel I, pp.In ziua de 16 ianuarie este cinstit de catre Biserica lantul Sfantului Apostol Petru si este pomenita minunea eliberarii sale din temnita.Pescar din localitatea…

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea cuviosului parintelui nostru Teodosie, incepatorul vietii de obste si dascalul pustiului.Cuviosul parintele nostru Teodosie era de fel din satul Mogarisos din Capadocia; tatal sau se numea Proeresie si mama sa Evloghia, si erau amandoi credinciosi si…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfinții paisprezecemii de prunci uciși de Irod Din Scriptura aflam ca magii, sosind la Ierusalim, nu au mai vazut steaua care ii calauzise pana in cetatea sfanta și atunci au inceput sa intrebe unde se afla regele iudeilor. In vremea aceea, regatul evreu era condus de Irod. Acesta…

- Sfantul Ștefan sau Stephanus (n. 1 – d. 35) dupa Noul Testament a fost primul martir creștin, condamnat la moarte de autoritațile iudaice din Ierusalim. Numele Stefan este de origine greaca (de la „Stephanos”) si inseamna „coroana”, „ghirlanda” sau „cununa”, cu care erau rasplatiți invingatorii. Sfantul Ștefan…