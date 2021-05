Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Nicusor Dan indeamna bucurestenii sa se plimbe pe Calea Victoriei si pe mai multe strazi din centru, transformate in alei pietonale in weekend, potrivit news.ro. ”Impreuna cu Edmond Niculusca, am iesit dupa-amiaza la plimbare pe Calea Victoriei, de azi zona pietonala de weekend…

- Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" organizeaza o serie de activitati cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, pe langa targul de jucarii si atelierele de creatie urmand a fi organizate, in premiera, o serie de momente menite sa poarte publicul in lumea copilariei. Potrivit unui…

- Potrivit primarului general, Nicușor Dan, strazile vor fi deschise pentru pietoni de sambata, de la ora 11.00, pana duminica la ora 21.00, axul central fiind Bulevardul Kiseleff - Calea Victoriei. „E o invitație pentru bucureșteni de a ieși in aer liber, vrem sa dam posibilitatea autoritaților locale…

- uzeul National al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitala implineste anul acesta 85 de ani. Ceremonia oficiala de deschidere a manifestarilor dedicate aniversarii a avut loc luni, 10 mai 2021. Delegatul Patriarhului Daniel, PS Timotei Prahoveanul, a transmis mesajul Preafericirii Sale cu ocazia…

- Doi polițisti gasec un cadavru pe strada Edgar Quinet din București... Scoate unul dintre ei actele sa completeze raportul și scrie acolo:-Barbat de 45 de ani, ucis cu multiple lovituri de cuțit, gasit pe strada Edgar Qinet... Edgar Cuine...Pâna când nu mai poate polițistul…

- Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti” va fi extins prin aducerea unei case taranesti basarabene, conform unei propuneri a Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti, au anuntat joi primarul Capitalei, Nicusor Dan, si ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Primarul general al capitalei, Nicușor Dan,…

- Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: „Ma simt ca intr-o birocrație inutila, am intrat in politica pentru a schimba lucrurile. (…) Avem de muncit mult pentru a rezolva aceste lucruri, nu este vina oamenilor ca s-a redirecționat o cerere de aici din 2018. Trebuie sa ducem decizia unde poate fi rezolvata.…