- S-au implinit 36 de ani de la inaugurarea caii ferate Deva-Brad, o magistrala feroviara din județul Hunedoara construita in aproape jumatate de secol, dar care a funcționat pe intreg traseul doar zece ani.

- La data de 9 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului Judetean de Poliție Transporturi Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca, intre stația CF Targu Mureș și halta CF Dumbravioara se afla o persoana lovita de tren, posibil decedata. In urma activitaților de cercetare penala desfașurate, s-a stabilit…

- Un accident spectaculos a avut loc, sambata dupa amiaza, pe drumul national 72 , in judetul Dambovita, unde un autoturism la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 80 de ani a cazut de pe un pod si a ajuns pe calea ferata. Accidentul a avut loc in afara localitatii Adanca, pe drumul national…

- Accident spectaculos pe DN 72: Un autoturism a ajuns pe calea ferata, dupa ce a cazut de pe un pod Un accident spectaculos a avut loc, sambata dupa amiaza, pe drumul national 72 , in judetul Dambovita, unde un autoturism la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 80 de ani a cazut de pe un…

- Un tronson de peste 30 de metri din calea ferata ingusta folosita in zona silozului de carbune de la Mina Lonea, in Valea Jiului, a fost furata de magneți, cum li se spune in zona hoților de fier vechi. Calea ferata facea legatura intre Mina Lonea și Mina Petrila. Este una dintre ultimele cai ferate…

- Accident grav in Braila! Un TIR a cazut de pe un pod, a rupt bordura și a ajuns pe calea ferata. La volanul TIR-ului se afla un șofer de 66 de ani, care a rupt bordura și a provocat un accident ingrozitor. Iata cum s-a intamplat totul.

- Romania risca sa piarda pana la 300 de milioane de euro din finantarea pentru calea ferata Brasov-Sighisoara, obtinuta in mecanismul financiar anterior pe Instrumentul Conectarea Europei (CEF), din cauza faptului ca nu a facut lucrari in ultimii circa 7 ani, a declarat marti, la Strasbourg, comisarul…

- Calea ferata a padurenilor a fost folosita timp de un secol pentru a lega Hunedoara de așezarile din Ținutul Padurenilor, unde funcționau mine de fier și cariere de piatra. Localnicii vor refacerea acestui obiectiv turistic de vazut in Romania.