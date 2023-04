Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de echipa Austriei, cu scorul de 35-30 (19-17), miercuri, in Sala Dinamo din Bucuresti, in penultimul meci din Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2024.Romania a ratat sansa de a-si asigura calificarea…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, nu s-a razgandit in privința aderarii Romaniei la Schengen. Venit la București, acesta a spus din nou ca sistemul de protecție a frontierelor este nefuncțional și ca nu poate „oferi” o data pentru aderarea la spațiul european de libera circulație.

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a pus din nou cruce aderarii Romaniei la Schengen. Prezent la București in cadrul unor discuții cu omologul sau roman, Lucian Bode, Karner a explicat ca Austria e asaltata de migrați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, au semnat joi, 23 martie, Acordul de securitate sociala si Aranjamentul administrativ de aplicare a acestuia, documente care prevad ca cetatenii vor putea cumula perioadele lucrate in SUA și in Romania pentru pensie și…

- ”Am discutat astazi, in cadrul unei bilaterale care a avut loc la Bruxelles, in marja Consiliului EPSCO, cu ministrul Muncii, Afacerilor Sociale, Sanatatii si Protectiei Consumatorului din Austria, Johannes Rauch, despre accederea Romaniei in spatiul Schengen. Ministrul Johannes Rauch m-a asigurat de…

- Peste 500 de cetateni ucraineni s-au angajat in Romania in ultima luna, a declarat, pentru, AGERPRES, ministrul Muncii, Marius Budai. Potrivit acestuia, numai intr-o singura zi au fost incheiate de catre angajatorii romani 60 de contracte noi. „In aceasta dimineata (n.r.- marti, 28 februarie ) sunt…

- Romania și Turcia sunt singurele țari din Europa care au un sistem de asigurari obligatorii de calamitate bazat pe existența unui Pool de Asigurare. Cutremurul devastator din Turcia ne amintește cat de vulnerabili suntem, chiar și atunci cand ne numaram printre cei norocoși care scapa cu viața și nevatamați,…

- In ciuda politicii sale agresive anti-migrație și anti-extindere Schengen, Karl Nehammer și formațiunea sa politica au scos un rezultat modest la alegerile din Austria Inferioara. Karl Nehammer, poziție și mai vehementa anti Romania dupa eșecul din alegeri? Ce ar putea decide Austria Conform datelor…