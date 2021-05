Cale bătută de la ţară la oraş Rucsacul mare, de munte, cu care n-am fost niciodata pe munte, dar pe care-l folosesc curent de de-acum peste 20 de ani in calatoriile mele, fie ele de la Iasi la Amnas (si retur), fie din Romania-n Germania (si retur, of course), e cantarit: 17 kg - e bine, e foarte bine. Ar mai fi incaput una-alta, dar evit, daca pot, sa depasesc 20 de kilograme - nu de alta, dar as avea ceva probleme de-ar trebui sa-l salt sus, la bagaje, in tren. Toamna am mai patit-o (de-am ump (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

