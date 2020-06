Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 3 iun – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi ploi calme doar in regiunea de nord. © Sputnik / Victor IovvCat de mult va afecta seceta prețul la grau: Vom utiliza sau nu rezervele de stat In centru și sud vremea va fi insorita, cu cer parțial acoperit de nori. La pranz,…

- CHIȘINAU, 19 mai – Sputnik. O zi insorita, fara precipitații și maxime de 25..27 de grade Celsius anunța pentru astazi meteorologii. Presiunea atmosferica va fi normala, iar vantul va sufla din direcția sud-vest, cu o viteza de 2-7 metri pe secunda. In noaptea spre miercuri, temperatura aerului…

- CHIȘINAU, 15 mai – Sputnik. Chiar daca va ploua, maximele in raioanele nord ale țarii vor atinge astazi + 19 grade Celsius, in cele de centru +20 de grade Celsius și +25 la sud, acolo unde nu vor cadea precipitații iar cerul va fi parțial senin. In raioanele de nord și de centru la ploua și…

- CHIȘINAU, 11 mai - Sputnik. Astazi ne așteapta maxime de pana la 27 de grade in nordul țarii, de pana la 28 de grade in centrul republicii și de pana la 29 de grade in raioanele din sud. © Photo : SHSPrognoza meteo pentru urmatoarele 7 zile Cerul va fi parțial acoperit de nori, vantul va…

- CHIȘINAU, 8 mai – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi va ploua slab in cea mai mare parte a țarii. Pe parcursul zilei se așteapta maxime de 16 grade Celsius in nordul țarii, de 17 grade in centru și de 18 grade in raioanele de sud. Cerul va fi noros, iar vantul va sufla…

- CHIȘINAU, 7 mai – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi va ploua in toate regiunile țarii. Precipitațiile nu vor fi insoțite de descarcari electrice. Pe parcursul zilei se așteapta maxime de 13 grade Celsius in nordul țarii, de 14 grade in centrul republicii și de 15 grade…

- CHIȘINAU, 5 mai - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi și in urmatoarele zile va ploua in toate regiunile țarii. Precipitațiile vor fi insoțite de descarcari electrice. Pe parcursul zilei se așteapta maxime de 20 de grade Celsius in nordul țarii, de 21 de grade in…

- CHIȘINAU, 30 apr – Sputnik. Chiar daca va ploua, oricum temperatura aerului va fi una ridicata. Astfel, maximele in raioanele de nord ale Republicii Moldova vor fi de +21..+24 de grade Celsius, +22..+25 – la centru și +23..27 grade Celsius in sudul țarii. Maine va fi cu un grad mai racoare.…