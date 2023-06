Stiri pe aceeasi tema

- Canicula in Romania: Valul de caldura lovește județul Alba. Temperaturi resimțite de 39 grade la Sebeș și 36 grade la Alba Iulia Primul val de canicula lovește vineri Romania. In județul Alba, la ora 13:00, temperatura resimțita era de 39 de grade Celsius la Sebeș și 36 de grade Celsius la Alba Iulia.…

- In ultimele zile, temperaturile au crescut considerabil in Romania, comparativ cu satpamana trecuta. Ei bine, Elena Mateescu a anunțat cat timp se va menține canicula in Romania, dar mai ales in ce zi vor reveni ploile torențiale. Temperaturile vor scadea brusc curand.

- Temperaturile globale au ajuns la niveluri record in aceasta luna, ceea ce reprezinta un semn de rau augur al crizei climatice. O analiza The Guardian arata ca 2023 ar putea sa devina cel mai calduros an inregistrat vreodata. Temperaturile medii globale preliminare inregistrate pana acum in luna iunie…

- Saptamana 19.06.2023 – 26.06.2023Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile intracarpatice, precum și in cele estice și sud-estice, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal…

- Ciclonul mediteranean care a lovit Romania face ravagii. Furtunile violente și ploile torențiale au maturat țara. Meteorologii anunța vreme rea toata saptamana, dar și temperaturi ușor scazute. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in majoritatea zonelor, la sfarșitul primaverii. Luni, 29 mai,…

- Meteorologul Mihai Huștiu a vorbit la Realitatea PLUS despre prognoza pentru urmatoarea perioada:"Sezonul ploilor torențiale e doar la inceput, sezonul cald a inceput cu aceasta instabilitate atomsferica accentuata ce se manifesta aproape in fiecare dupa-amiaza. Vor aparea ploile torențiale insoțite…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de ploi torențiale, descarcari electrice și grindina pana miercuri, valabila in toata țara.In intervalul luni ora 16.00 - miercuri ora 22.00, meteorologii anunța perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata: in seara zilei…

- Prima luna de primavara se incheie cu un anunț ingrijorator din partea meteorologilor. Specialiștii vorbesc despre un uragan ce va afecta mai multe zone din țara. Ce urmeaza dupa temperaturile de iarna. Se dezlantuie un uragan in Romania? Finalul lunii martie a adus o schimbare brusca a vremii. De la…