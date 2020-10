Stiri pe aceeasi tema

- Din pricina noului coronavirus, la Suceava, oamenii au temeri sa mearga la teatru, chiar daca s-au luat toate masurile de siguranța. Prezenta in studioul Radio Top, reprezentanta deliberativului local in Consiliul de Administrație al Teatrului Municipal „Matei Vișniec”, Angela Zarojanu a afirmat: „In…

- Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, Irina Badrajan, a declarat, la Radio Top, ca nici un medic de familie din județ nu a primit stimulentul financiar de 500 de euro promis de guvernanți personalului medical implicat in lupta cu epidemia de COVID, pe durata starii de urgența. Ea a afirmat:…

- Salariile angajaților firmei locale de transport in comun, TPL Suceava, se majoreaza cu 15%. Acest lucru este posibil pentru ca au intrat in circulație autobuzele electrice de mari dimensiuni și vor scadea costurile de exploatare. Prezent in studioul Radio Top, directorul TPL, Darie Romaniuc a declarat:…

- Incepind de luni, 5 octombrie, TPL Suceava asigura transportul in comun cu 20 din cele 25 de autobuze electrice de mari dimensiuni achiziționate de primarie cu fonduri europene, dar și cu 12 autobuze clasice. Directorul TPL, Darie Romaniuc, a mai afirmat, la Radio Top ca autobuzele electrice sint pe…

- Primarul ales al comunei sucevene Mitocu Dragomirnei, preotul ortodox Radu Reziuc, susține ca iși va sprijini consatenii, indiferent de cult. El a declarat, la Radio Top: „Sintem toți ai Mitocului. Și toți vor fi prețuiți așa cum merita. Avem și alte culte decit cel ortodox. Cultul penticostal are doua…

- Operatorul de transport și distribuție a energiei termice din municipiul Suceava, Thermonet, anunța consumatorii racordați la sistemul centralizat de incalzire ca incepand cu data de 5 octombrie se va proceda la umplerea instalațiilor de incalzire din rețeaua secundara inclusiv instalațiile interioare…

- Autoritațile sucevene au luat masuri pentru ca alegerile locale de duminica, 27 septembrie, sa aiba loc in condiții de siguranța maxima, data fiind criza sanitara. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, subprefectul Daniel Prorociuc a declarat ca in cursul zilei de astazi reprezentanților secțiilor…

- Sute de craioveni au renuntat si in acest an la sistemul centralizat de incalzire. Termo, furnizorul de caldura a mai pierdut pana in acest moment 900 de abonati. In fapt, chiar operatorul local s-a aratat mult mai indulgent cu proprietarii care au solicitat debransarea. Au primit acceptul de a se debransa…