Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii formatiei Universitatea Craiova revin la antrenamente, la cateva zile de pauza dupa succesul din Ardeal, 2-1 cu Gaz Metan Medias. Alb-albastrii vor incepe sa pregateasca de marti dimineata jocul cu FCSB. Astfel, Cristiano Bergodi va comanda urmatoarele lectii din incinta bazei din Lunca Jiului…

- CFR Cluj a remizat la Astra, scor 2-2, și termina etapa cu numarul 6 pe locul secund in play-off. CS Universitatea Craiova termina o etapa pe primul loc pentru prima data de la promovarea in Liga 1, in 2014. In acest moment, oltenii sunt favoriți la titlu. Au un avans de un punct fața de CFR și avantajul…

- Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, considera ca echipa CS Universitatea Craiova a devenit favorita la titlu dupa victoria de duminica."Au fost multe ocazii de ambele parti, am revenit de la 2-0. A fost o saptamana agitata la noi, la club, cu multe probleme si jucatorii nu cred ca au reusit…

- Universitatea Craiova a câstigat partida restanta, din etapa a 3-a, cu FC Botosani, scor 2-1. Oltenii au marcat prin Nistor si Kolic si s-au apropiat la 4 puncte de CFR Cluj. Meciul trebuia sa se joace pe 12 iunie, însa a fost amânat, dupa ce medicul moldovenilor a fost diagnosticat…