UMILINȚĂ SUPREMĂ PENTRU NAȚIONALA DE BASCHET A ROMÂNIEI

Nationala feminina de baschet a Romaniei a cedat in aceasta seara in fata puternicei selectionate a Spaniei, cu scorul de 32-75 (13-18, 6-20, 8-19, 5-18), intr-un meci care a contat pentru etapa a V-a din Grupa C a FIBA Womens Eurobasket 2023 Qualifiers. Inaintea meciului gazduit… [citeste mai departe]