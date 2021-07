Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita au desfașurat o acțiune de rutina, pentru combaterea migrației ilegale. In cadrul acesteia au descoperit intr-o mașina, condusa de un sirian, noua cetateni din Bangladesh care incercau sa intre ilegal in Romania The post Calauza de migranți oprita in Timiș: un sirian ii ducea cu o mașina radiata și fara a avea permis de conducere appeared first on Renasterea banateana .