Cand vorbim despre mașini electrice, vorbim, de fapt, despre viitor. Intr-adevar, multe țari par sa creada din ce in ce mai mult in avantajele acestui tip de mașina, adoptand programe de stimulare pentru achiziționarea de mașini electrice. Iar Fiat transforma viitorul in prezent. VIITORUL ESTE MAI APROAPE Fiat este din ce in ce mai electric. Si mai electrizant. Varianta cu emisii zero a mașinii de oraș italiene a ajuns in sfarșit in Romania și promite sa fie cea mai aparte masina pe care o vei conduce vreodata. Noul Fiat 500 electric este un model cu totul nou, care funcționeaza doar pe baterie…