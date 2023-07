Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui nou studiu, calatoria cu trenul spre locurile de vacanța din Europa este de patru ori mai scumpa decat zborul cu avionul, motivul fiind, potrivit experților, „condițiile de reglementare inegale”, care avantajeaza companiile aeriene low-cost. Studiul realizat de Greenpeace UK a comparat…

- Zborurile ieftine in Europa și biletele de tren scumpe promoveaza forme intens poluante de transport, susțin activiștii Greenpeace, cu scutiri de taxe „revoltatoare” care incurajeaza oamenii sa incalzeasca mai mult planeta in timp ce merg in vacanța, scrie The Guardian.

- Elveția vrea sa se alature umbrelei europene de aparare aeriana Sky Shield, o mișcare despre care criticii spun ca este incompatibila cu tradiția de lunga durata de neutralitate a țarii, relateaza Sky News.

- Diabetul zaharat de tip 1 este o boala autoimuna complexa in care celulele beta producatoare de insulina din pancreas sunt distruse. Evolutia bolii variaza de la o persoana la alta si, pana acum, nu a existat nicio modalitate de a estima progresia bolii la nivel individual pentru cei cu aceasta afectiune.…

- Ucraina poarta negocieri cu producatorii occidentali de armament pentru a stimula producția de arme, inclusiv drone, a declarat un ministru ucrainean, relateaza Sky News . De la invazia Rusiei din 2022, Ucraina a facut eforturi pentru a-și asigura arme, de la muniții la lansatoare de rachete și rachete.…

- Orașul Iași este cel mai poluat din Romania și unul dintre cele mai poluate din Uniunea Europeana. La nivel național este pe ultimul loc, peste mari centre urbane la fel de aglomerate, ca București și Cluj, iar in Europa pe locul 340 din 375 de orașe monitorizate.Cu o medie de 18,5 μg/mc aer de PM 2.5…