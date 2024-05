Ce salarii au vedetele Pro TV! Neti Sandu, Corina Caragea, Florin Busuioc și Mihai Dedu nu iau toți cât Andreea Esca Salariile vedetelor de televiziune au fost mereu un subiect de interes public. In timp ce salariul Andreei Esca ramane un mister, se știe ca aceasta, caștiga mai bine 20.000 de euro lunar. Un salariu colosal mai primește și Catalin Maruța , de asemenea, Andra ori Smiley, pentru prezența lor la ” Romanii ai Talent” . In schimb, colegii sai Neti Sandu, Florin Busuioc, Corina Caragea și Mihai Dedu primesc sume mai modeste. Ce salariu are Neti Sandu, cea mai cunoscuta prezentatoare de horoscop Neti Sandu, care a implinit 65 de ani, este un pilon de baza al Pro TV, prezentand rubrica de astrologie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

