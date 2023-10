Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an Cluj Symphony Experience a adunat in weekend in Parcul Etnografic peste 4.500 de persoane care s-au bucurat de concertele, activitațile și momentele spectaculoase pregatite de organizatori.

- Mai este putin peste o luna pana la un eveniment medical deosebit: a VI-a editie a Congresului Național de Fizioterapie. CRAFT va fi locul unde se va desfasura evenimentul stiintific exceptional, intre 6 si 8 octombrie. Fiind unul dintre cele mai așteptate evenimente din comunitatea fizioterapeutilor,…

- Opera Naționala Romana din Timișoara continua tradiția evenimentelor din Parcul Rozelor și prezinta cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric din regiune. Ediția din acest an a Festivalului de opera și opereta va avea loc in perioada…

- Primul weekend din septembrie 2023 ne gasește din nou in Parcul Etnografic, de data asta la cea de-a XI-a ediție Jazz in the Park, anunța organizatorii. Se anunța o ediție de neratat, intr-unul dintre cele mai vechi parcuri ale Clujului, incarcat de istorie și natura, și ușor accesibil. E un spațiu…

- In weekendul 25 – 27 august 2023, in Parcul Rozelor din Timișoara va avea loc o noua ediție, a XVIII-a, a Festivalului de Opera și Opereta. Vor fi puse in scena operele „Aida” de Giuseppe Verdi, „Vaduva vesela” de Franz Lehar și „La Traviata” de Giuseppe Verdi.

- Directorul Centrului Educational Interetnic pentru Tineret (ibz), Volker Reiter, a anuntat definitivarea programului artistic al Festivalului Intercultural Sighisoara ProEtnica, programat in perioada 24 – 27 august, in Cetatea Medievala din Sighisoara. "A fost alcatuit programul artistic si interactiv…

- UNTOLD, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa, se pregateste sa scrie istorie in acest an cu o editie memorabila. Toti cei care nu au reusit sa si achizitioneze un abonament pentru editia din acest an a festivalului UNTOLD mai au la dispozitie foarte scurt timp. Festivalul este 99…

- Pregatirile pentru Festivalul „Buzaul lui Marghiloman” s-au finalizat. Festivalul se desfasoara, ca și anul trecut, chiar in curtea Vilei Albatros, fosta reședința a lui Alexandru Marghiloman. Este o ediție care vine cu multe noutați. Organizatorii au pregatit multe surprize pentru spectatori, de la…