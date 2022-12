Calatorie in siguranta! An Nou fericit!

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Bistrița-Nasaud va fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure, in siguranța, de sarbatori. Peste 530 de politisti vor actiona in sistem integrat, impreuna cu celelalte institutii ale statului cu atributii in asigurarea ordinii si linistii publice, informeaza IPJ Bistrița-Nasaud. …

- Presedintele Columbiei, Gustavo Petro, a oferit o cina, in seara de Ajun, la Casa de Narino, sediul presedintiei columbiene, pentru sute de persoane fara adapost, transmite EFE, citata de Agerpres. „Presedintele Gustavo Petro va saluta si a cerut ca usile casei sale sa fie deschise pentru voi toti de…

- „Craciun fericit! Folosiți vacanța de sarbatori pentru a va reincarca bateriile și bucurați-va cu adevarat de timpul petrecut cu familia.Iata cadoul meu pentru voi.Din 1 ianuarie, voi trimite zilnic un e-mail cu provocari, rețete și informații despre sanatate și fitness pentru a-mi stimula campania…

- ”Bugetul pe 2023 si Strategia Fiscal-Bugetara 2023-2025 sunt construite intr-un context international extrem de complicat si complex, fara precedent dupa al doilea razboi mondial, ce este marcat si de invadarea Ucrainei. Contextul international este definit de consecinte economice si de securitate ale…

- Suntem in sezonul rece, insa asta nu inseamna ca este un moment nepotrivit pentru a-ți face planuri pentru o binemeritata vacanța și asta pentru ca, nu-i așa, este una dintre cele mai așteptate perioade din an deoarece aduce liniște, relaxare și ne face sa traim experiențe inedite și sa cunoaștem oameni…

- Joi, 13 octombrie 2022, politistii ieseni se afla in zona garii din municipiul Iasi pentru a desfasura actiuni de prevenire pe linia transmiterii de informatii privind siguranta personala catre pelerinii care vin la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva. Astfel, pentru a fi in siguranta pe durata Sarbatorilor…

- Copiii de toate varstele și parinții acestora sunt invitați, duminica, la un eveniment dedicat acțiunii sociale „Ziua siguranței”. Manifestația va avea loc in Piața Marii Adunari Naționale, incepand cu ora 10:00. Forțele de ordine ale MAI vor organiza diverse concursuri, prezentari de tehnica speciala,…

- Siguranța naționala a Romaniei a fost pusa in pericol, in condițiile in care mai multe aeronave de lupta MiG-21 Lancer s-au stricat dupa ce au fost alimentate cu combustibil neconform. Prejudiciul final adus Armatei Romane a fost stabilit de procurori la peste 6,5 milioane de euro, intr-un dosar…