Călătorie în Piatra Neamț: Pe urmele Elenei Cuza, „Doamna Unirii” Fire sensibila, de o noblete si umanitate cu totul desavarsite, Doamna Elena Cuza a ramas in mentalul colectiv, prin prisma aspectelor de viata personala, un exemplu de femeie puternica si devotata, care a interiorizat suferintele provocate de sincopele mariajului cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza si chiar dupa moartea acestuia a avut grija sa-i vegheze neconditionat memoria. Muzeograful Renata Gabriela Buzau, din cadrul Complexului Muzeal National Neamt, a explicat, pentru AGERPRES, ca dovada faptului ca Elena Cuza a fost de o discretie si modestie cu totul aparte rezulta si din putinele informatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

