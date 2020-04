Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, acuza Guvernul ca ii pacalește pe romani, ca-n vremea comunismului, atunci cand susține ca situația din Romania e sub control in fața pandemiei de coronavirus. Ponta precizeaza ca nu se fac testari și nu se raporteaza in mod corect numarul de deceze din cauza…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat, vineri, proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu închisoarea, initiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, drept o "aberatie" si a anuntat ca deputatii liberali vor vota împotriva."Este o…

- Presedintele FIFA , Gianni Infantino, le-a transmis participantilor la cel de-al 72-lea Congres ordinar al Confederatiei sud-americane de fotbal (CONMEBOL) un mesaj puternic, clar. Congresul a avut loc joi prin videoconferinta, din cauza pandemiei de coronavirus, iar conducatorul FIFA a punctat ca „niciun…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, apreciaza ca PNL "joaca baba-oarba cu Guvernul" si face un joc politic "iresponsabil". "Domnul Citu era ieri hotarat sa-si asume mandatul de prim-ministru. Stiu asta foarte sigur! Ce s-o fi intamplat in ultimele ore? Cine si ce jocuri face? Tara are nevoie…

- V. Stoica De la reluarea lucrarilor pentru construirea cladirii fostei Școli Speciale nr. 1 din Ploiești, unitate de invațamant care in prezent se numește Centrul Școlar de Educație Incluziva nr. 1, graficul stabilit de Consiliul Județean Prahova cu noul constructor este respectat, iar imobilul a inceput…

- BANI… Elevii cu cerinte educationale speciale din judetul Vaslui vor primi, in acest semestru, burse mai mari. Proiectul de hotarare a fost aprobat ieri, in sedinta Consiliului Judetean Vaslui, si ii vizeaza direct pe copiii din Centrul Scolar de Educatie Incluziva “C. Pufan” Vaslui, Centrul Scolar…

- Primaria orașului Cugir a emis ordinal de incepere a serviciilor de proiectare și execuție a lucrarilor privind creșterea eficienței energetice a Secției de Maternitate și Pediatrie din cadrul Spitalului orașenesc Cugir. Potrivit primarului, Adrian Teban proiectul tehnic și documentațiile necesare obținerii…

- Presedintele onorific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, Gheorghe Marmureanu, a explicat, la Antena 3, efectele pe care le-ar putea avea acest cutremur pentru zona seismica din Romania. "Niciodata cutremurele care au avut loc pe aceasta falie nu au influenta asupra Romaniei.…